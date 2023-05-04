Про це в ефірі 24 Каналу відзначив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він наголосив, що перший крок – власне ордер МКС безпосередньо Владіміру Путіну та Марії Львовій-Бєловій.

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Ворог в паніці

Виступ 4 травня Володимира Зеленського у Гаазі – дуже символічний, зазначив Подоляк. Адже не тільки українська сторона, але й міжнародні інституції наразі фіксують російські злочини. Натомість ворог в паніці і намагається відволікти увагу від того, як буде фіналізуватися війна.

Вони чітко розуміють, що це не буде повернення до якихось домовленостей. Принципова позиція України – ми маємо довести все до кінця. Всі, хто вбивають наших цивільних, мають бути в Гаазі. Перший крок – ордер МКС на Путіна та Львову-Бєлову. Другий – промова Президента України, яка фіксує чому має відбутись справедливе покарання міжнародного права,

– сказав Подоляк.

Він вчергове наголосив на злочинах Росії проти України та її громадян: це викрадення дітей, фільтраційні табори для дорослих, де десятки тисяч людей пройшли через тортури, а також примусова паспортизація на тимчасово окупованих територіях. Та, звісно, геноцид.

"Наприклад те, що сьогодні відбувається в Херсоні – конкретний геноцидний злочин. Свідоме масове вбивство цивільних. І відповідно мають бути кримінальні справи, ордери на тих, хто це виконує і розпрацьовує", – додав радник голови ОП.

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Більше 80 тисяч доказів

Михайло Подоляк ще раз уточнив, що не тільки Міжнародний кримінальний суд опікуватиметься справами щодо воєнних злочинів Росії. Це будуть різні юрисдикції. Найцинічніше те, що ворог вже не приховує своїх діянь.

"Більше 4 тисяч ракет вони використали і 80% з них потрапили по цивільним об'єктам. Це є визнанням зумисного характеру використання балістичних ракет, дронів і так далі. Росія сьогодні вже не маскує цього, вона йде у ва-банк. Вони знаходяться в стані тяжкого психологічного аспекту", – пояснив спікер.

Утім, Україна має потужну консолідовану проукраїнську позицію, яку Росії не зламати, наголосив чиновник.

"Буде багато процесів по багатьом людям в Росії і вони дуже цього бояться. В нас цим опікується Генпрокуратура. Більше 80 тисяч справ зібрано – це конкретні епізоди і їх буде більше. Треба ідентифікувати всіх людей, які брали участь у злочині: від наказу до виконання", – резюмував Подоляк.

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