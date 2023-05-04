Адже Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора. Президент України також подякував за увагу та повагу до України, пише 24 Канал.
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Що сказав Зеленський про російського диктатора
Безумовно, ми всі хочемо бачити тут іншого Володимира. Ми хочемо бачити його в Гаазі. Того, який заслуговує бути засудженим за злочинні дії. Це має бути здійснено тут в столиці міжнародного права. Я певен це станеться, коли ми переможемо – а ми переможемо!
– запевнив Зеленський.
Український лідер також запевнив, що ми переможемо не тільки на полі битви, не лише у двобої з цією агресією.
"Подивіться, як країни світу об'єднуються довкола допомоги українцям у їхньому захисті", – зауважив Зеленський.
Президент пояснив, що в основі цього бажання допомогти лежить відчуття, що мовиться про більші ніж долю однієї країни.
Ми маємо зупинити агресивну війну як таку. Ми маємо зупинити злочин агресії, який з'являється часом в головах тих, хто звик до безкарності. Саме безкарність відкриває двері до агресії,
– сказав Володимир Зеленський.
Президент пояснив, що будь-які агресивні війни в історії об'єднує одна єдина річ – ті, хто їх починали, не вірили, що їм доведеться відповідати за скоєне. Зеленський пояснив, що війна має отримати осуд. Адже безкарність агресорів означає, що треба з цим боротись, треба викорінювати агресію.
Український лідер подякував за зброю. Проте додав, що тривалого миру після перемоги можна досягнути тільки, завдяки сильним цінностям.
Зеленський з офіційним візитом у Нідерландах
- 4 травня Володимир Зеленський приїхав з візитом у Нідерланди. Президент України виступив у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі та заявив, що Україна хоче зробити війну в нашій державі останньою у світі.
- Речник Володимира Зеленського Сергій Никифоров оприлюднив деталі візиту президента України в Нідерланди.
- Відомо, що український лідер вже зустрівся з президентом сенату Яном Брауном та головою палати представників Верою Бергкамп. Також запланована зустріч з президентом Міжнародного кримінального суду Пьотром Хофманскі та секретарем Освальдо Завала Агілером.
- Окрім цього, буде аудієнція у короля Віллєма-Александра та візит на базу військово-повітряних сил Нідерландів. Детальніше про програму Зеленського у Нідерландах – читайте за посиланням.