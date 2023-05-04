Ведь Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора. Президент Украины также поблагодарил за внимание и уважение к Украине, пишет 24 Канал.
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Что сказал Зеленский о российском диктаторе
Безусловно, мы все хотим видеть здесь другого Владимира. Мы хотим видеть его в Гааге. Того, кто заслуживает быть осужденным за преступные действия. Это должно быть сделано в столице международного права. Я уверен это произойдет, когда мы победим – а мы победим!
– заверил Зеленский.
Украинский лидер также заверил, что мы победим не только на поле битвы, не только в поединке с этой агрессией.
"Посмотрите, как страны мира объединяются вокруг помощи украинцам в их защите", – отметил Зеленский.
Президент пояснил, что в основе этого желания помочь лежит чувство, что говорится о большем, нежели о судьбе одной страны.
Мы должны остановить агрессивную войну как таковую. Мы должны остановить преступление агрессии, которое появляется порой в головах тех, кто привык к безнаказанности. Именно безнаказанность открывает двери к агрессии,
– сказал Владимир Зеленский.
Президент пояснил, что любые агрессивные войны в истории объединяет одна единственная вещь – те, кто их начинал, не верили, что им придется отвечать за содеянное. Зеленский объяснил, что война должна получить осуждение. Ведь безнаказанность агрессоров означает, что надо с этим бороться, надо искоренять агрессию.
Украинский лидер поблагодарил за оружие. Однако добавил, что продолжительного мира после победы можно достичь только благодаря сильным ценностям.
Зеленский с официальным визитом в Нидерландах
- 4 мая Владимир Зеленский приехал с визитом в Нидерланды. Президент Украины выступил в Международном уголовном суде в Гааге и заявил, что Украина хочет сделать войну в нашем государстве последней в мире.
- Спикер Владимира Зеленского Сергей Никифоров обнародовал детали визита президента Украины в Нидерланды.
- Известно, что украинский лидер уже встретился с президентом сената Яном Брауном и главой палаты представителей Верой Бергкамп. Также запланирована встреча с президентом Международного уголовного суда Петром Хофмански и секретарем Освальдо Завалом Агилером.
- Кроме того, будет аудиенция у короля Виллема-Александра и визит на базу военно-воздушных сил Нидерландов. Детальнее о программе Зеленского в Нидерландах – читайте по ссылке.