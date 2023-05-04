Тему истребителей F-16 для Украины во время пресс-конференции нарушили премьер Нидерландов Марк Рютте и украинский лидер Владимир Зеленский, пишет 24 Канал. Рютте подчеркнул, что по поводу F-16 табу нет.

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Рютте заявил, что F-16 – это чувствительная тема

Он рассказал, что Нидерланды "очень плотно" работают по этому вопросу с Бельгией, Данией, Великобританией и другими партнерами, "чтобы привести это к завершению".

Мы еще не подошли к этому. Это очень чувствительная тема,

– заявил премьер Нидерландов.

Рютте сравнил передачу современных самолетов Украине с поставками других видов оружия, в том числе гаубицами и танками Leopard 2.

"Это достигло завершения, и сейчас мы работаем над этим. Сейчас мы уже поставляем другую технику в Украину. По F-16 мы ищем поддержки парламента и правительства", – сказал он.

Зеленский уверен в положительном результате

Президент Зеленский после визита в Финляндию, где выразил уверенность, что Украина получит западные самолеты, прокомментировал тему истребителей во время поездки в Нидерланды

Он отметил важность обучения украинских пилотов. Также Зеленский сказал, что Украина может получить F-16 только от стран, имеющих эти самолеты.

"По F-16 – мы все можем долго об этом говорить, но мы понимаем, что F-16 в любом случае начинаются с обучения. И могут нам предоставить только те страны, которые имеют соответствующие площадки, имеющие на вооружении F- 16", – заявил он.

Зеленский подчеркнул, что вопрос поставки истребителей сложен.

Это такой сложный вопрос. Так же, как и вопрос консолидации стран относительно нашего будущего в ЕС, в НАТО. Мы работаем над этим. Я уверен, что у нас будет положительный результат, потому что у нас нет другого выхода,

– заявил он.

В МИДе объяснили, почему Украине нужны истребители

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в новом призыве предоставить Украине истребители F-16 заявил, что самолеты способны обеспечить бесперебойный проход зерновых судов через Черное море.

Кулеба написал в твиттере, что предоставление Украине истребителей F-16 также поможет восстановить глобальную продовольственную безопасность.

"Имея эскадрилью хорошо оснащенных истребителей F-16 Украина сможет держать российские военные корабли и самолеты подальше от Черноморского зернового коридора, обеспечивая таким образом бесперебойный поток зерновых судов", – отметил министр.

Также глава Офиса Президента Андрей Ермак написал, что F-16 для Украины "поставит жирную точку в вопросе российской авиационной угрозы".

По словам Ермака, этот шаг от союзников Украины необходим и Киев работаем над этим.