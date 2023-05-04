Тему винищувачів F-16 для України під час пресконференції порушили прем'єр Нідерландів Марк Рютте та український лідер Володимир Зеленський, пише 24 Канал. Рютте наголосив, що з приводу F-16 табу немає.

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Рютте заявив, що F-16 – це чутлива тема

Він розповів, що Нідерланди "дуже щільно" працюють у цьому питання з Бельгією, Данією, Великою Британією та іншими партнерами, "щоб привести це до завершення".

Ми ще не наблизилися до цього. Це дуже чутлива тема,

– заявив прем'єр Нідерландів.

Рютте порівняв передачу сучасних літаків Україні з постачаннями інших видів зброї, зокрема з гаубицями та танками Leopard 2.

"Це досягло завершення, і зараз ми працюємо над цим. Зараз ми вже постачаємо іншу техніку до України. Щодо F-16 ми шукаємо підтримки парламенту та уряду", – сказав він.

Зеленський впевнений у позитивному результаті

Президент Зеленський після візиту у Фінляндію, де висловив впевненість, що Україна отримає західні літаки, прокоментував тему винищувачів під час поїздки у Нідерланди.

Він наголосив на важливості навчання українських пілотів. Також Зеленський сказав, що Україна може отримати F-16 тільки від тих країн, що мають ці літаки.

"Щодо F-16 - ми всі можемо довго про це говорити, але ми розуміємо, що F-16 у будь-якому разі починаються з навчання. І можуть нам надати тільки ті країни, які мають відповідні майданчики, які мають на озброєнні F-16", – заявив він.

Зеленський підкреслив, що питання постачання винищувачів складне.

Це таке складне питання. Таке саме, як і питання консолідації країн щодо нашого майбутнього в ЄС, в НАТО. Ми працюємо над цим. Я впевнений, що у нас буде позитивний результат, тому що у нас немає іншого виходу,

– заявив він.

У МЗС пояснили, чому Україні потрібні винищувачі

Глава МЗС України Дмитро Кулеба у новому заклику надати Україні винищувачі F-16 заявив, що літаки здатні забезпечити безперебійний прохід зернових суден через Чорне море.

Кулеба написав у твітері, що надання Україні винищувачів F-16 також допоможе відновити глобальну продовольчу безпеку.

"Маючи ескадрилью добре оснащених винищувачів F-16, Україна зможе тримати російські військові кораблі та літаки подалі від Чорноморського зернового коридору, забезпечуючи таким чином безперебійний потік зернових суден", – зазначив міністр.

Також голова Офісу Президента Андрій Єрмак написав, що F-16 для України "поставлять жирну крапку у питанні російської авіаційної загрози".

За словами Єрмак, цей крок від союзників України необхідний й Київ працюємо над цим.