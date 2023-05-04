Візит українського лідера до Нідерландів вже став історичним. Зокрема, Зеленський виступив у Міжнародному суді в Гаазі. Президент наголосив, що Україна хоче, аби ця війна стала останньою у світі. Необхідно зупинити злочин агресії, який з'являється у головах тих, хто звик до безкарності.

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Деталі зустрічі Зеленського та Віллема-Александра

Зеленський подякував королю Нідерландів за те, як його країна підтримує Україну. Окрім того, президент зауважив, що король та королівська родина приділяє увагу і піклується про українців, які прибули до Нідерландів, аби отримати прихисток від війни.

Із перших днів нападу Росії ми відчуваємо, що Нідерланди та весь нідерландський народ разом з Україною,

– наголосив Зеленський.

Згодом український лідер поділився кадрами зустрічі у мережі.

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Також український лідер разом з прем'єр-міністром Нідерландів відвідав повітряну базу Состерберг. Там український лідер поспілкувався з військовими.