Президент поблагодарил за последовательную позицию по поддержке Украины. Киев ценит важную военную помощь, позволяющую противостоять российской агрессии.

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Италия была и остается на правильной стороне, на стороне правды в этой войне. Мы двигаемся в направлении победы. Победа – это и есть мир для нашего государства,

– подчеркнул Зеленский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что с Маттареллой говорили о войне и важности победы Украины. Также большое внимание уделили вопросу похищения Россией украинских детей. Политики понимают, что это необходимо остановить, вернуть детей домой и наказать россиян.

Встреча Зеленского с Серджо Маттареллой:

Переговоры Зеленского и Маттареллы / Фото ОП: