Baykar инвестирует в украинские мощности
Как рассказал генеральный директор Baykar Халюк Байрактар, в целом компания готова инвестировать 100 миллионов долларов в три проекта на территории Украины. Что касается завода по производству беспилотников, то его завершение придется подождать.
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У нас в Украине три инвестиции – завод, сервисный центр и головной офис. Стоимость проекта – 100 миллионов долларов, и процесс уже пошел. Строительство уже начато и будет завершено через 1,5 года,
– рассказал Байрактар.
Согласно предварительному плану, на заводе хотят трудоустроить около 300 человек. Производство будет не только экологичным, но и взаимовыгодным: Украина делает уникальные двигатели, а турецкая сторона – беспилотники.
"Перед нами стоят также некоторые вызовы. Это цепочка снабжения, поиск и развитие человеческого капитала через влияние войны и нормативную среду, особенно те правила, которые будут поддерживать эти инвестиции", – добавил гендиректор Baykar.
Он также добавил, что за донаты, за которые украинские фонды хотели приобрести беспилотники, удалось приобрести радары. Что касается байрактаров, то их компания передала Украине бесплатно.