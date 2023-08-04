На пропагандистских каналах особенно тщеславно хвастались, что большой десантный корабль прибыл в Крым на помощь. Эти сюжеты "крутили" почти на каждом российском телеканале, передает 24 Канал.

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Решил бы вопрос пробок

Российские пропагандисты сообщали, что 11 июля "Оленегорский горняк" впервые прибыл в Крым. Это судно было в составе северного флота и имеет 2-й ранг. К слову, кремлевские прихвостни хвастались, что судно более 100 метров длиной сможет выполнять до 6 рейсов в сутки из Керчи в порт "Кавказ".

В сюжете россияне заявляли, что в танкерной части "Оленегорский горняк" сможет транспортировать около 40 легковых автомобилей и 215 человек. Его прибытие объяснили тем, что корабль будет помогать водителям не стоять в пробках на Крымском мосту, а перевозить людей на материковую часть России.

Российская пропаганда хвастается кораблем: смотрите видео

Очевидно, россияне в Крыму и сами готовятся к деоккупации и новому "хлопку" на Крымском мосту. Поскольку для перевозки автомобилей и людей был привлечен не только военный корабль "Оленегорский горняк", но судно под названием "Калининград". Правда, пропагандисты не показали его в сюжете.

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