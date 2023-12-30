Над ударами по России могут работать украинские спецслужбы. Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, заметив, что прилетает именно по военным объектам. Однако неудачная работа российской ПВО приводит и к другим последствиям.

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Уничтожение мощностей врага в разгаре

В последнее время в российских городах становится все более беспокойным. Удары по стране-агрессору участились. В частности, 30 декабря было громко в Белгороде.

Мы сейчас работаем теми беспилотниками, которые производим сами на базах. В частности, на базе ГУР МО, выполняющего подобные задачи – производит и отрабатывает по наземным объектам в России,

– отметил Роман Свитан.

Также полковник запаса отметил, что на средства внутренних ресурсов Служба безопасности Украины производит дроны и работает по российским военным объектам. По данным из росСМИ, в Россию залетают и дроны, которые произвел Укроборонпром.

Важно! Источники 24 Канала сообщают, что во время атаки на Белгород 30 декабря Силы обороны и безопасности ударили по военным объектам врага.

"Белгородская, Курская, Орловская, Брянская и Московская области, точнее их военные объекты, сейчас есть под ударами наших БПЛА. Весь этот поток - 500 километров, примерно такова была заявлена дальность наших беспилотников", – заметил Свитан.

Для того чтобы выполнить боевое задание – одновременное количество дронов при одной атаке измеряется десятками. По результатам последних ударов по России уже поразились несколько военных объектов.

"Это уже рутинная работа наших спецслужб и Вооруженных Сил – поражать войска России на территории самой России", – подытожил Роман Свитан.

Удары по России: что известно