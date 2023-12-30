Днем 30 декабря в Белгороде прогремели мощные взрывы, в том числе в центре города. Источники 24 Канала в спецслужбах сообщили, что это работа – украинских Сил обороны и безопасности.

Дивіться також Успішно "демобілізували": як легіон "Свобода Росії" вступив у бій з російськими загарбниками

"Месть" за массированные удары

В спецслужбах уточнили, что украинские силы ударили по военным объектам в Белгороде. В то же время, там добавили, что в результате непрофессиональных действий российской ПВО в городе есть разрушение гражданской инфраструктуры.

Источники "РБК-Украина" отметили, что "хлопок" в Белгороде – последствия постоянных обстрелов украинских городов и их мирных жителей.

Напомним, что 29 декабря утром Россия совершила самую массированную атаку Украины с воздуха, использовав более сотни крылатых ракет. По состоянию на 14.00 30 декабря известно, что этот удар унес жизни 39 украинцев. В общей сложности пострадали 159 человек.