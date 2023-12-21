Бой на Белгородщине состоялся 17 декабря. Впрочем, по соображениям безопасности кадры в сети обнародовали только 21 декабря.

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Под прицелом оказался взводный опорный пункт

Как сообщили в легионе, разведчики "Свободы России" обнаружили в полузаброшенном и некогда жилом доме взводный опорный пункт пограничников. После этого было принято решение и штурмовики вступили в стрелковое сражение с противниками.

В результате стрелкового боя были успешно "демобилизованы" несколько оккупантов, а также изменена карта минных полей на российской границе. Кроме того, легион также получил важную информацию для будущих операций и уничтожил опорный пункт россиян вблизи Теребрено.

Во время нашего пребывания на территории России, власти пограничных, видимо, так переживали за своих людей и так хотели их безопасности, что начали крыть жилые районы артиллерией,

– прокомментировали бой в легионе.

Бойцы также добавили, что смогли невредимыми выйти из боя.

На Белгородщине самоликвидируются оккупанты

В Белгородской области 14 декабря на российской мине взорвался автомобиль с чиновниками. В результате взрыва все находившиеся на момент взрыва в автомобиле получили тяжелые травмы. Среди них заместитель председателя Краснояружской администрации Игорь Бородаенко, ему оторвало ноги.

Среди пассажиров была также глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко – у нее минно-взрывная травма и разрыв раны мягких тканей головы. Третьему пассажиру повезло чуть больше – он обошелся сотрясением мозга и закрытой травмой органов грудной клетки и брюшной полости.