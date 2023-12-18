Российские войска интенсивно наращивают минные заграждения. Однако, похоже, они работают не так, как планировали сами захватчики.

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Взрывной инцидент

В субботу 16 декабря российский танк Т-80 взорвался на противотанковой мине в Белгородской области. По сообщениям СМИ, один военнослужащий армии России погиб, один был ранен. Также известно, что вражеский танк полностью уничтожен.

Инцидент произошел в Валуйском городском округе. Машинист танка наехал на мину в 4 километрах от села Карабаново, недалеко от границы Белгородской области.

Танк окупантов наехал на мину: где расположен населенный пункт

Минная ситуация в Белгородской области