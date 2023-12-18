Російські війська інтенсивно нарощують мінні загородження. Однак, схоже вони працюють не так, як планували самі загарбники.

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Вибуховий інцидент

У суботу 16 грудня російський танк Т-80 підірвався на протитанковій міні у Бєлгородській області. За повідомленнями ЗМІ, один військовослужбовець армії Росії загинув, одного було поранено. Також відомо, що ворожий танк було повністю знищено.

Інцидент стався у Валуйському міському окрузі. Машиніст танку наїхав на міну за 4 кілометри від села Карабаново, що неподалік кордону Бєлгородської області.

Танк окупантів наїхав на міну: де розташований населений пункт

Мінна ситуація в Бєлгородській області