Воюющие на стороне Украины добровольцы выполнили задание и даже оставили захватчикам "сюрприз". Оккупантам в Теребрено было очень неспокойно.

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Операция легиона в России

Штурмовые группы легиона "Свобода России" 17 декабря вошли в Белгородскую область. Они уничтожили взводный опорный пункт россиян недалеко от Теребрено, выполнили поставленные задачи и вернулись на территорию Украины. Кадры операции появятся со временем.

На обратном пути оставили интересный пазл "специалистам" путинских инженерных войск. Выдвигайтесь, актуализируйте карты минных полей,

– написали в легионе "Свобода России"

Там еще раз подчеркнули, что никакой "украинской ДРГ" на территории России не было - легион состоит из российских добровольцев. Они имеют право приходить домой сколь угодно, особенно если есть благая цель.

Что еще известно о рейде добровольцев

Ранее в ГУР МО подтвердили проведение боев в Белгородской области, отметив, что нападение вызвало панику среди личного состава местного гарнизона. Оккупанты по приказу командиров открыли хаотичный артиллерийский огонь по окрестным селам региона.

Губернатор Белгородской области сообщал, что повреждены линии электропередач рядом с Теребреным. По словам пропагандистов, на российскую территорию проникла группа из 10 человек. Для отражения атаки даже привлекли вертолеты.

Следует отметить, что это уже не первое проникновение "Свободы России" на территорию врага. В последний раз публично бойцы легиона подтвердили проведение операции в Белгородской области 29 сентября. Однако фактически они могут происходить чаще.