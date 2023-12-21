Бій на Бєлгородщині відбувся 17 грудня. Втім, з міркувань безпеки, кадри у мережі оприлюднили лише 21 грудня.

До теми Спрацювала проти своїх: російський Т-80 підірвався на міні у Бєлгородській області

Під прицілом опинився взводний опорний пункт

Як повідомили у легіоні, розвідники "Свободи Росії" виявили у напівзанедбаному і колись житловому будинку взводний опорний пункт прикордонників. Після цього було ухвалено рішення й штурмовики вступили у стрілецький бій із противниками.

У результаті стрілецького бою було успішно "демобілізовано" кілька окупантів, а також змінено карту мінних полів на російському кордоні. Окрім того, легіон також отримав важливу інформацію для майбутніх операцій і знищив опорний пункт росіян поблизу Теребрено.

Під час нашого перебування на території Росії, влада прикордоння, мабуть, так переживала за своїх людей і так хотіла їхньої безпеки, що почала крити житлові райони артилерією,

– прокоментували бій у легіоні.

Бійці також додали, що змогли неушкодженими вийти з бою.

На Бєлгородщині самоліквідовуються окупанти

У Бєлгородській області 14 грудня на російській міні підірвався автомобіль з чиновниками. Внаслідок вибуху усі, хто перебували на момент вибуху в авто, отримали тяжкі травми. Серед них заступник голови Краснояружської адміністрації Ігор Бородаєнко, йому відірвало ноги.

Серед пасажирів була також голова адміністрації В'язівського сільського поселення Галина Пащенко – у неї мінно-вибухова травма та розрив рани м'яких тканин голови. Третьому пасажиру пощастило трохи більше – він обійшовся струсом мозку та закритою травмою органів грудної клітки та черевної порожнини.