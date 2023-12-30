Ведь в российском Белгороде, что на границе с Украиной, взрывы раздались в среду дня 30 декабря. У россиян началась паника – на опубликованных кадрах видно, как они попадали на землю и кричали, чтобы им помогли, пишет 24 Канал со ссылкой на российские телеграм-каналы.
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Что говорят спасатели россиянам в Белгороде
Российские спасатели обратились к жителям Белгорода с призывом во время так называемой "атаки":
- отключить электроэнергию, перекрыть газ, воду и закрыть окна;
- взять с собой вещи первой необходимости и спуститься в ближайшие укрытия.
В частности, оккупантов призывают спускаться в цокольные этажи, на паркинги, или в подземные переходы. Правда, у россиян укрытия часто традиционно закрыты. То есть жители Белгорода могут постоять у укрытия.
В Белгороде россияне жалуются на закрытые укрытия: смотрите видео
Какая ситуация в Белгороде: смотрите видео из города
Что известно об атаке на Белгород
Посреди дня 30 декабря в российском Белгороде раздались взрывы. Там на месте атак заметили черный дым.
В российских телеграм-каналах написали, что поврежден центр города. Оккупанты также поспешили заявить, что якобы двое детей погибли, также пострадали. По данным росСМИ, якобы есть попадание в жилищный сектор.
Кое-где в городе вспыхнули пожары. Россияне паникуют и не знают, что делать.
У россиян паника из-за атаки на Белгород: смотрите видео