Телеграм-канали повідомляють, що у Бєлгороді пролунали вибухи. відомо про кілька влучань, передає 24 Канал.

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На місці стовп чорного диму

Спочатку у російському Бєлгороді чули вибухи. Пізніше після цього почали писати про те, що на місці влучань видніється чорний дим. Ймовірно, російська ППО намагалась збити невідому повітряну ціль у небі, але вийшло невдало.

Російські пабліки пишуть, що постраждав центр міста. За повідомлення російської влади, відомо про 4 загиблих та 7 поранених. Також телеграм-канали пишуть, що є влучання у житловий сектор.

Подробиці будуть відомі згодом.

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