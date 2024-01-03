Об этом сообщают российские телеграм-каналы. Тревогу в Белгороде объявляли утром дважды из-за якобы "ракетной опасности", передает 24 Канал.

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Громкие "хлопки" в Белгороде

Утром 3 января в российском Белгороде снова было громко. Около 04:30 в городе начались взрывы. Местные жители заявили, что звуки были похожи на работу российской "пе-ве-о".

Позже губернатор Белгорода Вячеслав Гладков заявил, что якобы на подлете в город "было сбито несколько воздушных целей".

Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито несколько воздушных целей на подлете в город. Информации о последствиях сейчас нет,

– заявил белгородский губернатор.

Взрывы в Белгороде: смотрите видео

Около 05:40 в Белгороде снова стало тревожно. На этот раз в городе сработал сигнал воздушной тревоги якобы из-за "ракетной опасности". Гладков начал призывать россиян прятаться в безопасных местах и не подходить к окнам. Оно не удивительно, ведь в Белгороде уже знают, что из-за работы "пе-ве-о" могут быть последствия. Напомним, что 30 декабря из-за непрофессиональной работы оккупантов погибли по меньшей мере 24 человека.

"В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Спрячьтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванна, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или в другое безопасное место", – говорится в тревожном сообщении Гладкова.

Сирены воют в Белгороде: смотрите видео

Следует добавить, что во время взрывов в Белгороде воздушную тревогу объявили в Харьковской области. Как предупреждали в Воздушных силах, с 04:33 до 05:04 в регионе существовала ракетная опасность.

Взрывы в Белгороде начались еще с вечера

"Хлопок" посетил Белгород еще вечером 2 января. В течение суток там 4 раза объявляли воздушную тревогу, а ночью – раздалась серия мощных взрывов. Губернатор Гладков поспешил заявить о работе российского "пе-ве-о", а также отчитался о якобы "ликвидации 9 воздушных целей".

Оккупанты неохотно рассказывают о последствиях взрывов, однако впоследствии информация о разрушении появилась. Так, в Белгороде есть повреждения в частном секторе – в трех домовладениях выбиты окна. Также повреждены газовая труба и один легковой автомобиль. В Белгородском районе в трех домовладениях повреждена кровля.