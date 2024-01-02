Российские граждане оперативно начали выкладывать видео, на которых слышны мощные взрывы и дым в небе.

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Громко в Белгороде

Вечером 2 января в Белгороде уже в четвертый раз за сутки объявили воздушную тревогу в связи с ракетной опасностью. Впоследствии в городе раздалась серия громких взрывов, в результате которых у автомобилей начала включаться сирена. Небо в это время освещало яркие вспышки. Местные заявляют по крайней мере о 8 подобных случаях.