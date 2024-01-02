Спикер Юрий Игнат отметил, что "война вообще против Украины – это реакция на что?" Российская реакция на массированную атаку является лишь способом показать правильную "картинку".
Смотрите также Россияне запустили "Кинжалы" и не только: все, что известно о ракетной атаке на Киев 2 января
Российские месседжи на войне
Юрий Игнат возразил слухи о том, что массированный удар по Украине был реакцией на обстрел Белгорода. Он отметил, что в таком случае это можно воспринимать как реакцию и на сбитые российские самолеты, и на утопленный "русский военный корабль". Однако это лишь часть информационного противостояния.
Им нужна картинка сегодня, чтобы показать россиянам, что они здесь "отомстили" за все-все-все. Соответственно, в этой информационной парадигме они выступают. Путин говорит об этом, и телеграмм-каналы показывают их самые жестокие картинки,
– объяснил спикер Воздушных Сил.
Он отметил, что сразу после этого российская пропаганда распространяет информацию, что это "большое вомездие".
Российский террор Украины
- Во вторник, 2 января, Россия совершила по Украине комбинированную ракетную атаку, в ходе которой враг применил почти весь арсенал – от "Шахедов" до Х-47 "Кинжал". Оккупанты подняли в небо тактическую авиацию, в том числе почти все имеющиеся у них МиГ-31К – в целом взлетело 10 из 12 бортов.
- Российские захватчики выпустили 99 средств воздушного нападения. Нашим военным удалось уничтожить 72 воздушных целей, в том числе и все запущенные ракеты типа "Кинжал" и все "Шахеды".
- Однако, несмотря на невероятную работу ПВО, все же не обошлось без попаданий. В Киеве повреждены инфраструктурные объекты в нескольких районах – например, в Соломенском районе пострадал многоэтажный дом. Там количество пострадавших составляет уже 49 человек. Есть двое погибших.