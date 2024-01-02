Речник Юрій Ігнат зазначив, що "війна взагалі проти України – це реакція на що?" Російська реакція на масовану атаку є лише способом показати правильну "картинку".

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Російські меседжі на війні

Юрій Ігнат заперечив чутки про те, що масований удар по Україні був реакцією на обстріл Бєлгорода. Він заначив, що у такому випадку це можна сприймати як реакцію і на збиті російські літаки, і на потоплений "русский воєнний корабль". Однак це лише частина інформаційного протистояння.

Їм потрібна картинка сьогодні, щоб показати росіянам, що вони тут "помстилися" за все-все-все. Відповідно у цій інформаційній парадигмі вони виступають. Путін говорить про це, і телеграм-канали їхні показують найжорстокіші картинки,

– пояснив речник Повітряних Сил.

Він зазначив, що одразу після цього російська пропаганда поширює інформацію, що це "велікоє вомездіє".

Російський терор України