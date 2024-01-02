Речник Юрій Ігнат зазначив, що "війна взагалі проти України – це реакція на що?" Російська реакція на масовану атаку є лише способом показати правильну "картинку".
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Російські меседжі на війні
Юрій Ігнат заперечив чутки про те, що масований удар по Україні був реакцією на обстріл Бєлгорода. Він заначив, що у такому випадку це можна сприймати як реакцію і на збиті російські літаки, і на потоплений "русский воєнний корабль". Однак це лише частина інформаційного протистояння.
Їм потрібна картинка сьогодні, щоб показати росіянам, що вони тут "помстилися" за все-все-все. Відповідно у цій інформаційній парадигмі вони виступають. Путін говорить про це, і телеграм-канали їхні показують найжорстокіші картинки,
– пояснив речник Повітряних Сил.
Він зазначив, що одразу після цього російська пропаганда поширює інформацію, що це "велікоє вомездіє".
Російський терор України
- У вівторок, 2 січня, Росія здійснила по Україні комбіновану ракетну атаку, у ході якої ворог застосував майже весь арсенал – від "Шахедів" до Х-47 "Кинджал". Окупанти підняли у небо тактичну авіацію, зокрема майже всі наявні в них МіГ-31К – загалом злетіло 10 з 12 бортів.
- Російські загарбники випустили 99 засобів повітряного нападу. Нашим військовим вдалося знищити 72 повітряні цілі, зокрема, й усі запущені ракети типу "Кинджал" та всі "Шахеди".
- Однак попри неймовірну роботу ППО, все ж не обійшлося без влучань. У Києві пошкоджено інфраструктурні об'єкти у декількох районах – наприклад, у Солом'янському районі постраждав багатоповерховий будинок. Там кількість постраждалих становить уже 49 осіб. Є двоє загиблих.