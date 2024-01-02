Оккупанты намеренно направили свои ракеты по мирных жителях. Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, добавив, что у врага был четкий план, который он продумал заранее.

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Как Россия готовилась к массированной атаке

Обстрел 2 января был чутко спланирован. Для этого враг накапливал боекомплект, изучал цели, проводил мониторинг, разведку, привлекал множество специалистов и разрабатывал план.

Такое количество ракет просто одной кнопкой не запустишь – это огромная работа с логистикой, накоплением, организацией. Есть много дел, которые выполняют перед пуском, не говоря о том, что для прикрытия расставляют систему авиации, радиоэлектронной защиты,

– рассказал Иван Тимочко.

От россиян следует ждать новых ударов. В СМИ появилась информация, что во время атаки 2 января была обнаружена ракета, которую оккупанты изготовили в 2022 году. Однако, по словам Тимочка, это ничего не меняет, ведь россияне могут намеренно вводить нас в заблуждение, делать вид, что используют последние запасы ракет.

Нашим войскам удается уничтожать более 70% ракет или беспилотников – это свидетельствует о том, что украинская система противовоздушной обороны качественно выстроена. Так ее оценивают и на международной арене,

– добавил председатель Совета резервистов Сухопутных войск.

Также стоит отметить факт превентивной работы Украины по аэродромам, местам пуска россиян, системам РЭБ. Наша разведка не озвучивает сколько целей уничтожено, но это тоже важная, кропотливая работа. Несмотря на массовость атаки, враг, вероятно, смог применить лишь половину от общего количества своих ракет и беспилотников, которые готовил для удара по Украине.

Часть из них падает, блуждает. Мы видели, что в Воронежской области упала ракета, беспилотники находят по всей России, но работы еще много, поэтому все нам надо быть бдительными,

– подчеркнул Тимочко.

Мы видим, как жители страны-агрессора реагируют, когда их ракеты падают на территории России. В отличие от них после таких обстрелов украинцы только еще больше сплачиваются.

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Оккупанты непременно понесут наказание за все, что сделали. Сегодня важно документировать, регистрировать все убытки, ведь когда над Россией состоится суд, она вынуждена будет их компенсировать. Кроме этого, выплатить средства членам семей погибших и всем людям, пострадавшим от ее нашествия.

К сожалению, погибших не вернешь, но россияне должны быть наказаны морально и материально, чтобы даже через 100 лет боялись подумать о нападении на Украину,

– подчеркнул Тимочко.

Действительно ли враг целился исключительно по мирным людям

Запуская свои ракеты, оккупанты могут ошибиться, но такой процент чрезвычайно мал. В большинстве своем они научились точно управлять средствами поражения, поэтому атака по Украине была сознательным преступлением против гражданского населения. Раньше они били по объектам критической инфраструктуры, но увидели, что наше ПВО массово все сбивает, поэтому ожидаемого эффекта не получили.

Противник понимает, что закрыть всю Украину системами ПВО будет очень тяжело. Поэтому пытается бить по гражданским объектам, детским садикам. Это он делает через 3 мотива :

продемонстрировать, что не остановится ни перед чем;

найти наши слабые места, чтобы нанести болезненный удар;

реализовать запрос россиян к Путину перед выборами.

"Россияне хотят крови. Они готовы мучить, пытать, бросать своих, а делать это в отношении украинцев – заложено у них в крови. Более того, учитывая все поражения, которые они потерпели в Украине", – добавил Тимочко.

Следовательно, удары по гражданскому населению нужны, чтобы Владимир Путин мог удовлетворить свою публику в ее запросе на убийство. Поэтому оккупанты дальше будут пытаться бить по мирным людям, многоэтажкам, детским садам, школам и роддомам.

Это то, что далеко не стояло возле военных целей. Это чистый геноцид. Теперь меня интересует, как отреагирует ООН, будет ли хоть немного обеспокоенной,

– сказал Тимочко.

Поэтому Украине в борьбе с террористами нужно прежде всего полагаться на надежных союзников, а не на институции, которые себя изжили. Увеличение систем ПВО, обучение экипажей, консолидация общества – это то, что позволит нам преодолеть все угрозы и победить.

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