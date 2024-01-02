Російські громадяни оперативно почали викладати відео, на яких чути потужні вибухи та видно дим у небі.

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Гучно у Бєлгороді

Ввечері 2 січня у Бєлгороді вже вчетверте за добу оголосили повітряну тривогу у зв'язку з ракетною небезпекою. Згодом у місті пролунала серія гучних вибухів, внаслідок яких у автомобілів почала вмикатися сирена. Небо в цей час освічували яскраві спалахи. Місцеві заявляють принаймні про 8 подібних випадків.

У Бєлгороді ввечері знову було неспокійно: дивіться відео

Мер міста одразу оперативно почав закликати громадян перейти до укриття або ж не підходити до вікон – якщо ті перебувають вдома. Над містом та районом працювала російська ППО.

Наслідки повітряних боїв над Бєлгородом: дивіться відео

Згодом влада Бєлгорода повідомила про нібито "збиття" 9 повітряних цілей на підльоті до міста. За словами губернатора – без жертв.

У місті є пошкодження у приватному секторі – у 3 домоволодіннях вибиті вікна. Також пошкоджено газову трубу та один легковий автомобіль. У Бєлгородському районі у трьох домоволодіннях пошкоджено покрівлю. Інформація уточнюється,

– написав губернатор міста.

У російському місті вкотре лунали вибухи: дивіться відео

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