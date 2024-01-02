Повітряну тривогу на Харківщині оголосили о 22:32. Практично відразу ж стало відомо про те, що на обласний центр летять ракети. Невдовзі міський голова підтвердив, що у місті чути вибухи.

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Харків під атакою ворога

"У Харкові чутно вибухи", – написав міський голова Ігор Терехов о 22:34.

У цю ж хвилину глава Харківської ОВА Олег Синєгубов писав, що окупанти завдають ударів по обласному центру. Відтак, він закликав людей не покидати укриттів.

Як зазначають кореспонденти Суспільного, у Харкові пролунали щонайменше три вибухи.

О 22:38 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник, відомий у телеграмі як "Генерал Марсель", зауважив, що на ту хвилину відсутні ракети у повітряному просторі над Харківщиною. За його словами, окупанти завдали ракетні удари з Бєлгорода. За попередньою інформацією, використовували ракети С-300, які летять за балістичною траєкторією.

Станом на 22:46 повітряну тривогу оголосили не лише на Харківщині, а й Полтавщині та Дніпропетровщині. Закликаємо не ігнорувати сирени та перебувати у безпечних місцях доти, поки не сповістять про відбій повітряної тривоги.

До Бєлгорода завітало "Бавовнятко"

Звернімо увагу, що ввечері 2 січня вчетверте за добу у Бєлгороді оголосили повітряну тривогу. Пов'язана вона з ракетною небезпекою. Невдовзі у російському місті пролунала ціла серія гучних вибухів. У небі яскраво миготіло, а місцеві мешканці скаржилися на те, що дуже гучно.

Міський голова відразу ж почав закликати мешканців перебувати в укриттях і не підходити до вікон, якщо залишаються вдома. За його словами, над містом і районом буцімто працювала ППО.

Пізніше влада Бєлгорода хизувалася, що вона буцімто "збила" 9 повітряних цілей на підльоті до міста. Губернатор запевняв, що минулося без жертв.

У місті є пошкодження у приватному секторі – у 3 домоволодіннях вибиті вікна. Також пошкоджено газову трубу та один легковий автомобіль. У Бєлгородському районі у трьох домоволодіннях пошкоджено покрівлю. Інформація уточнюється,

– написав губернатор міста.

У мережу навіть виклали відео, на якому можна побачити, як в одну з осель влетіла крізь стелю ракета та не розірвалася.