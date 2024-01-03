Про це повідомляють російські телеграм-канали. Тривогу в Бєлгороді оголошували зранку двічі через буцімто "ракетну небезпеку", передає 24 Канал.

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Гучні "хлопки" у Бєлгороді

Зранку 3 січня в російському Бєлгороді знову було гучно. Близько о 04:30 в місті почали лунати вибухи. Місцеві жителі заявили, що звуки були схожі на роботу російського "пе-ве-о".

Згодом губернатор Бєлгорода В'ячеслав Гладков заявив, що буцімто на підльоті до міста "було збито кілька повітряних цілей".

Над Бєлгородом та Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО – збито кілька повітряних цілей на підльоті до міста. Інформації про наслідки зараз немає,

– заявив бєлгородський губернатор.

Вибухи у Бєлгороді: дивіться відео

Близько о 05:40 у Бєлгород знову стало тривожно. Цього разу в місті спрацював сигнал повітряної тривоги нібито через "ракетну небезпеку". Гладков почав закликати росіян ховатися у безпечних місцях і не підходити до вікон. Воно й не дивно, адже в Бєлгороді вже знають, що через роботу "пе-ве-о" можуть бути наслідки. Нагадаємо, що 30 грудня через непрофесійну роботу окупантів загинуло щонайменше 24 людини.

"У Бєлгороді запущено сирену ракетної небезпеки. Якщо ви знаходитесь вдома – не підходьте до вікон. Сховайтеся в приміщеннях без вікон із суцільними стінами (коридор, ванна, туалет, комора). Якщо ви знаходитесь на вулиці – спустіться в укриття або в інше безпечне місце", – мовиться у тривожному повідомленні Гладкова.

Сирени виють у Бєлгороді: дивіться відео

Варто додати, що під час вибухів у Бєлгороді повітряну тривогу оголосили в Харківській області. Як попереджали в Повітряних силах, з 04:33 до 05:04 у регіоні існувала ракетна небезпека.

Вибухи у Бєлгороді почалися ще звечора

"Бавовна" завітала до Бєлгорода ще ввечері 2 січня. Протягом доби там 4 рази оголошували повітряну тривогу, а уночі – пролунала серія потужних вибухів. Губернатор Гладков поспішив заявити про роботу російського "пе-ве-о", а також відзвітував про нібито "ліквідацію 9 повітряних цілей".

Окупанти неохоче розповідають про наслідки вибухів, однак згодом інформація про руйнування з'явилася. Так, у Бєлгороді є пошкодження у приватному секторі – у 3 домоволодіннях вибиті вікна. Також пошкоджено газову трубу та один легковий автомобіль. У Бєлгородському районі у трьох домоволодіннях пошкоджено покрівлю.