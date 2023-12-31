Росіяни скаржаться, що трун у їхніх домівках побільшає. Нарешті і вони зрозуміють, що це таке – втрачати рідних.

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Скільки зараз загиблих у Бєлгороді

Російські пабліки пишуть, що кількість загиблих зросла до 21, з них дітей – до трьох. Постраждали 111 людей, зокрема 17 дітей, із них 5 перебувають у тяжкому стані.

Жителі інших міст держави-агресорки намагаються підтримати бєлгородців. Але їхня підтримка досить дивна: то стадіон "Ростов-арена" підсвітять написом "Бєлґарат, ми с табой!", то новорічні святкування в Магадані скасують.

Цікаво! Російські пропагандисти вперто називають вибухи "хлопкамі". Утім, через обстріл міста вже порушили кримінальні справи – за статтями "Замах на вбивство", "Убивство" та "Умисне пошкодження майна". Кого ж визнають винним – "хлапкі"?

Українську атаку відбивали буквально всім містом: чому (не) спрацювала ППО у Бєлгороді

Окупанти стверджували, що перехопили ракети "Вільха" і реактивні снаряди Vampire, та "декілька снарядів і касетні частини від збитих ракет" упали на місто.

Джерела 24 Каналу у спецслужбах повідомили, що Сили оборони вдарили по військових об'єктах у Бєлгороді. А непрофесійні дії операторів російської ППО спричинили руйнування цивільної інфраструктури.

Росіяни панікують