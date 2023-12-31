Росіяни скаржаться, що трун у їхніх домівках побільшає. Нарешті і вони зрозуміють, що це таке – втрачати рідних.
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Скільки зараз загиблих у Бєлгороді
Російські пабліки пишуть, що кількість загиблих зросла до 21, з них дітей – до трьох. Постраждали 111 людей, зокрема 17 дітей, із них 5 перебувають у тяжкому стані.
Жителі інших міст держави-агресорки намагаються підтримати бєлгородців. Але їхня підтримка досить дивна: то стадіон "Ростов-арена" підсвітять написом "Бєлґарат, ми с табой!", то новорічні святкування в Магадані скасують.
Українську атаку відбивали буквально всім містом: чому (не) спрацювала ППО у Бєлгороді
Окупанти стверджували, що перехопили ракети "Вільха" і реактивні снаряди Vampire, та "декілька снарядів і касетні частини від збитих ракет" упали на місто.
Джерела 24 Каналу у спецслужбах повідомили, що Сили оборони вдарили по військових об'єктах у Бєлгороді. А непрофесійні дії операторів російської ППО спричинили руйнування цивільної інфраструктури.
Росіяни панікують
- Було дуже кумедно бачити ролики з Бєлгорода, де жінки верещать, лежачи на землі. Можливо, вони сподівалися відігнати ракети криком, але зброя їх не почула.
- Але є й інші причини для страху: неподалік є база відпочинку кадирівців. Місцеві налякані через свавілля тікток-військ.
- А українські спецслужби, імовірно, готують нові "подаруночки" для росіян.