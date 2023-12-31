Росія вже атакувала Харків увечері 30 грудня – можливо, С-300. Тоді було поранено 16 людей.
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Що відомо про нову атаку по Харкову
Харків під атакою "Шахедів". Уже було кілька прильотів у середмісті. Працюють усі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється,
– написав мер о 01:19.
О 00:58 кореспонденти "Суспільного" почули перший вибух у місті. Протягом 15 хвилин у місті пролунало 5 вибухів, зайнялася пожежа.
Повітряні сили попередили про рух ударних дронів на Харків о 00:54. Станом на 01:15 там зазначили, що БпЛА рухаються передмістям Харкова в напрямку міста. Тобто загроза для Харкова залишається.
Куди поцілили росіяни в Харкові вночі 31 грудня
Кореспонденти "Суспільного" повідомили, що у центрі Харкова палає дах двоповерхової нежитлової будівлі.
О 01:41 Ігор Терехов деталізував, куди саме поцілив ворог.
"Є влучання у кілька житлових будинків у середмісті. Там пожежі. На місці вже працюють усі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. Вся необхідна допомога мешканцям цих будинків буде надана", – написав він.
Під час ракетної атаки 30 грудня Росія вдарила по готелю та житловому будинку
- На щастя, поки мовиться тільки про поранених. Одна жінка у тяжкому стані. Фото, які оприлюднили правоохоронці, страшні – видно закривавлених людей, яким допомагають рятувальники та поліцейські.
- Під час атаки постраждало також двоє підлітків і британський журналіст. Ворог обстріляв готель, де часто зупинялися іноземні журналісти. Слід сказати, що окупанти чинять так не вперше.
- Окрім житлового будинку та готелю, пошкоджено і дитячий садок. Загалом під час атаки росіяни били виключно по житловому фонду.