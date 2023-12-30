Надвечір російські військові обстріляли Харків. Вибухи лунали у центральній частині міста.

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Скільки людей постраждало

Місцева влада розповіла, що є влучання у цивільні об'єкти. В ОВА підкреслили, що ворог цілився винятково по цивільній інфраструктурі. Зокрема, пошкоджено лікувальну установу, багатоквартирні житлові будинки, магазини та інші громадські місця.

У поліції вже назвали попередню цифру постраждалих – 4 поранених мешканців міста.

На місці працюють всі профільні служби: медики, рятувальники, правоохоронці,

– йдеться у повідомленні правоохоронців.

Пізніше в ОВА надали уточнення. Там заявили про 8 постраждалих. Усіх їх госпіталізували.

Четверо з них у легкому стані, ще 4 мають середній стан,

– повідомив голова Харківської ОДА Синєгубов.