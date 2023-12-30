Про ворожу атаку розповіли в Генштабі ЗСУ. Зазначили, що частину "Шахедів" вдалося збити, передає 24 Канал.
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Скільки "Шахедів" збили вночі
Цієї ночі бійці Путіна вчергове атакували мирні населені пункти України. Агресор застосував 10 БпЛА типу "Shahed-136/131".
Нашою протиповітряною обороною 5 ударних дронів знищено,
– зазначили в Генштабі ЗСУ.
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На Півдні не минулося без влучань
- Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня в ефірі телемарафону розповіла, що один "Шахед" збили на Миколаївщині, ще 2 – на Херсонщині.
- Також Наталія Гуменюк зазначила, що в Херсонській області, на жаль, не вдалося уникнути ворожих влучань.
- Влучання переважно по тих населених пунктах, де майже все вже зруйновано.
- "Ворог просто продовжує терор. Також є влучання у самому Херсоні – це адмінбудівля одного з підприємств та декілька автівок. Але, на щастя, про постраждалих інформація не надходила", – підкреслила Гуменюк.