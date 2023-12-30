О вражеской атаке рассказали в Генштабе ВСУ. Отметили, что часть "Шахедов" удалось сбить, передает 24 Канал.

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Сколько "Шахедов" сбили ночью

Этой ночью бойцы Путина в очередной раз атаковали мирные населенные пункты Украины. Агрессор применил 10 БпЛА типа "Shahed-136/131".

Нашей противовоздушной обороной 5 ударных дронов уничтожено,

– отметили в Генштабе ВСУ.

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