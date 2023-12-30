О вражеской атаке рассказали в Генштабе ВСУ. Отметили, что часть "Шахедов" удалось сбить, передает 24 Канал.
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Сколько "Шахедов" сбили ночью
Этой ночью бойцы Путина в очередной раз атаковали мирные населенные пункты Украины. Агрессор применил 10 БпЛА типа "Shahed-136/131".
Нашей противовоздушной обороной 5 ударных дронов уничтожено,
– отметили в Генштабе ВСУ.
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На Юге не обошлось без попаданий
- Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга в эфире телемарафона рассказала, что один "Шахед" сбили на Николаевщине, еще 2 – на Херсонщине.
- Также Наталья Гуменюк отметила, что в Херсонской области, к сожалению, не удалось избежать вражеских попаданий.
- Попадания преимущественно по тем населенным пунктам, где почти все уже разрушено.
- "Враг просто продолжает террор. Также есть попадание в самом Херсоне – это админздание одного из предприятий и несколько автомобилей. Но, к счастью, о пострадавших информация не поступала", – подчеркнула Гуменюк.