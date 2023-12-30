На жаль, замість того, щоб готуватися до Нового року, харків'яни змушені ховатися в укриттях. Окупанти просто утюжать це місто – мешканці Харкова чують вибух за вибухом увечері 30 грудня.

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Росія поцілила у житловий будинок у Харкові

Приліт у житловий будинок в центрі міста. Серйозні руйнування, пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється. Є ще руйнування цивільної інфраструктури. Подробиці згодом,

– написав о 19:44 мер міста Ігор Терехов.