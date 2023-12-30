К сожалению, вместо того, чтобы готовиться к Новому году, харьковчане вынуждены прятаться в укрытиях. Оккупанты просто утюжат этот город – жители Харькова слышат взрыв за взрывом вечером 30 декабря.

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Россия попала в жилой дом в Харькове

Прилет в жилой дом в центре города. Серьезные разрушения, пожар. Информация о пострадавших уточняется. Есть еще разрушения гражданской инфраструктуры. Подробности позже,

– написал в 19:44 мэр города Игорь Терехов.