В пятницу 29 декабря была одна из самых масштабных атак по Украине. За нее уже ответил ряд российских городов, в том числе Белгород и Брянск. Но россияне продолжили свой ракетно-дроновый террор вечером субботы 30 декабря.
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Воздушная тревога в Николаевской области.
Отбой тревоги в Черкасской области.
Воздушная тревога в Херсонской области.
Ударные БПЛА в Черниговской области.
Воздушная тревога в Одесской области.
Воздушная тревога в Днепропетровской области.
Воздушная тревога в Черниговской области
Отбой тревоги в Днепропетровской области.
Конотоп – движение вражеских БПЛА в вашем направлении.
Карта тревог на 19:22.
Отбой тревоги в Николаевской области
Отбой тревоги в Херсонской области
Вражеские БПЛА двигаются через Сумскую область в направлении Черниговской.
Взрывы в Херсоне.
Зафиксировано движение БПЛА с северо-восточного направления. Угроза для Сумской области.
Снова взрыв в Харькове.
Угроза баллистики для Черкасской области.
Повторный взрыв в Харькове
Карта тревог на 18:59.
Взрыв в Харькове.
Полтавская, Харьковская, Сумская, Днепропетровская области – угроза применения баллистического вооружения.
Угроза ударных дронов для Днепропетровской области.
Зафиксирован запуск ударных БПЛА типа "Shahed". Угроза для Николаевской и Херсонской областей.