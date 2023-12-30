В пятницу 29 декабря была одна из самых масштабных атак по Украине. За нее уже ответил ряд российских городов, в том числе Белгород и Брянск. Но россияне продолжили свой ракетно-дроновый террор вечером субботы 30 декабря.

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19:39, 30 декабря

Воздушная тревога в Николаевской области.

19:38, 30 декабря

Отбой тревоги в Черкасской области.

19:38, 30 декабря

Воздушная тревога в Херсонской области.

19:37, 30 декабря

Ударные БПЛА в Черниговской области.

19:37, 30 декабря

Воздушная тревога в Одесской области.

19:37, 30 декабря

Воздушная тревога в Днепропетровской области.

19:32, 30 декабря

Воздушная тревога в Черниговской области

19:29, 30 декабря

Отбой тревоги в Днепропетровской области.

19:26, 30 декабря

Конотоп – движение вражеских БПЛА в вашем направлении.

19:22, 30 декабря

Карта тревог на 19:22.

19:21, 30 декабря

Отбой тревоги в Николаевской области

19:20, 30 декабря

Отбой тревоги в Херсонской области

19:15, 30 декабря

Вражеские БПЛА двигаются через Сумскую область в направлении Черниговской.

19:04, 30 декабря

Взрывы в Херсоне.

19:02, 30 декабря

Зафиксировано движение БПЛА с северо-восточного направления. Угроза для Сумской области.

19:02, 30 декабря

Снова взрыв в Харькове.

19:00, 30 декабря

Угроза баллистики для Черкасской области.

19:00, 30 декабря

Повторный взрыв в Харькове

18:59, 30 декабря

Карта тревог на 18:59.

18:59, 30 декабря

Взрыв в Харькове.

18:47, 30 декабря

Полтавская, Харьковская, Сумская, Днепропетровская области – угроза применения баллистического вооружения.

18:46, 30 декабря

Угроза ударных дронов для Днепропетровской области.

18:45, 30 декабря

Зафиксирован запуск ударных БПЛА типа "Shahed". Угроза для Николаевской и Херсонской областей.