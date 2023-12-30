В пятницу 29 декабря была одна из самых масштабных атак по Украине. За нее уже ответил ряд российских городов, в том числе Белгород и Брянск. Но россияне продолжили свой ракетно-дроновый террор вечером субботы 30 декабря.

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19:39, 30 декабря Воздушная тревога в Николаевской области.

19:38, 30 декабря Отбой тревоги в Черкасской области.

19:38, 30 декабря Воздушная тревога в Херсонской области.



19:37, 30 декабря Ударные БПЛА в Черниговской области.

19:37, 30 декабря Воздушная тревога в Одесской области.

19:37, 30 декабря Воздушная тревога в Днепропетровской области.

19:32, 30 декабря Воздушная тревога в Черниговской области



19:29, 30 декабря Отбой тревоги в Днепропетровской области.



19:26, 30 декабря Конотоп – движение вражеских БПЛА в вашем направлении.

19:22, 30 декабря Карта тревог на 19:22.

19:21, 30 декабря Отбой тревоги в Николаевской области



19:20, 30 декабря Отбой тревоги в Херсонской области

19:15, 30 декабря Вражеские БПЛА двигаются через Сумскую область в направлении Черниговской.

19:04, 30 декабря Взрывы в Херсоне.

19:02, 30 декабря Зафиксировано движение БПЛА с северо-восточного направления. Угроза для Сумской области.



19:02, 30 декабря Снова взрыв в Харькове.

19:00, 30 декабря Угроза баллистики для Черкасской области.

19:00, 30 декабря Повторный взрыв в Харькове

18:59, 30 декабря Карта тревог на 18:59.

18:59, 30 декабря Взрыв в Харькове.

18:47, 30 декабря Полтавская, Харьковская, Сумская, Днепропетровская области – угроза применения баллистического вооружения.

18:46, 30 декабря Угроза ударных дронов для Днепропетровской области.