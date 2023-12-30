К вечеру российские военные обстреляли Харьков. Взрывы раздавались в центральной части города.

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Сколько человек пострадало

Местные власти рассказали, что есть попадания в гражданские объекты. В ОВА подчеркнули, что враг целился исключительно по гражданской инфраструктуре. В частности, повреждены лечебное учреждение, многоквартирные жилые дома, магазины и другие общественные места.

В полиции уже назвали предварительную цифру пострадавших – 4 раненых жителей города.

На месте работают все профильные службы: медики, спасатели, правоохранители,

– говорится в сообщении правоохранителей.

Позже в ОВА предоставили уточнение. Там заявили о 8 пострадавших. Всех их госпитализировали.

Четверо из них в легком состоянии, еще 4 имеют среднее состояние,

– сообщил глава Харьковской ОГА Синегубов.