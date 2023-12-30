Зокрема, ворог поцілив у житловий будинок. У МВС поділилися кадрами наслідків чергового російського злочину.

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Удар по житловому будинку

Очільник МВС Ігор Клименко зазначив, що з будинку, по якому вдарили росіяни, евакуювали 8 людей. Домедичну допомогу рятувальники надали 7 людям, з яких 2 дітей. Серед потерпілих також журналіст із Великої Британії.

Працюємо далі. Документуємо злочинні дії ворога. Рятуємо людей,

– написав посадовець.

Наслідки удару по центру Харкова / Фото МВС

Також міська влада Харкова повідомляє, що один з ударів росіян знищив дитячий садок. У мережі також публікують кадри пошкодженого готелю Kharkiv Palace. Там влучання прийшлося на 12 поверх. Після перших вибухів мешканці готелю встигли спуститися в укриття, тому лише 2 людей мають легкі поранення.

"Приліт" по готелю у Харкові / Фото соцмережі