Зокрема, ворог поцілив у житловий будинок. У МВС поділилися кадрами наслідків чергового російського злочину.
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Удар по житловому будинку
Очільник МВС Ігор Клименко зазначив, що з будинку, по якому вдарили росіяни, евакуювали 8 людей. Домедичну допомогу рятувальники надали 7 людям, з яких 2 дітей. Серед потерпілих також журналіст із Великої Британії.
Працюємо далі. Документуємо злочинні дії ворога. Рятуємо людей,
– написав посадовець.
Наслідки удару по центру Харкова / Фото МВС
Також міська влада Харкова повідомляє, що один з ударів росіян знищив дитячий садок. У мережі також публікують кадри пошкодженого готелю Kharkiv Palace. Там влучання прийшлося на 12 поверх. Після перших вибухів мешканці готелю встигли спуститися в укриття, тому лише 2 людей мають легкі поранення.
"Приліт" по готелю у Харкові / Фото соцмережі