Напередодні Нового року росіяни підступно атакували місто. Станом на вечір 30 грудня, на щастя, загиблих немає, але більше десятка людей поранені, передає кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко.

До теми У Харкові чули вибухи: область обстріляли з території Росії

Що відомо про атаку росіян

З будинку, в який влучили окупанти, евакуювали людей, дехто потребував допомоги лікарів. Загалом по центральній частині міста вдарили 2 ворожі ракети. Одна з них потрапила у двір поблизу п'ятиповерхового житлового будинку та призвела до руйнувань.

"Є руйнування поруч, а також руйнування внутрішніх конструкцій всередині житлового кварталу. Сталося декілька осередків займання. На місці події працюють рятувальники та ліквідовують пожежі, обходять всі квартири, щоб перевірити чи немає заблокованих людей", – розповів речник ДСНС Євген Василенко.

Наслідки удару росіян по Харкову / Фото 24 Канал

Вибухи були дуже потужними. Перший удар росіяни здійснили по готелю Kharkiv Palace. У момент атаки там перебували люди.

Важко коментувати те, що трапилось. Я бачив вибухи. Щодо прильоту по житловому будинку – це центральна частина міста. На щастя, загиблих немає, але 14 людей зазнали травм різного ступеня важкості, 5 – госпіталізували,

– сказав мер Харкова Ігор Терехов.

Ворог прицільно б'є по мирних мешканцях. Через атаку люди посеред ночі були змушені тікати з будинків разом з дітьми та домашніми улюбленцями. Місцеві розповідають про руйнування у їхніх домівках, вибиті вікна, двері та навіть стіни.

"Удар був "сліпий", тобто без прицілювання на об'єкти Сил оборони, тому що били лише по житловому фонду, зокрема є потрапляння у житловий будинок та готель у центрі міста", – додав керівник поліції області Володимир Тимошко.

Окупанти не вперше тероризують Харків: дивіться відео

Росіяни вдарили по Харкову: що відомо