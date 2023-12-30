В канун Нового года россияне подло атаковали город. По состоянию на вечер 30 декабря, к счастью, погибших нет, но более десятка человек ранены, передает корреспондент 24 Канала Анна Черненко.

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Что известно об атаке россиян

Из дома, в который попали оккупанты, эвакуировали людей, некоторые нуждались в помощи врачей. В общей сложности по центральной части города ударили 2 вражеские ракеты. Одна из них попала во двор около пятиэтажного жилого дома и привела к разрушениям.

"Есть разрушение рядом, а также разрушение внутренних конструкций внутри жилого квартала. Произошло несколько очагов возгорания. На месте происшествия работают спасатели и ликвидируют пожары, обходят все квартиры, чтобы проверить нет ли заблокированных людей", – рассказал спикер ГСЧС Евгений Василенко.

Последствия удара россиян по Харькову / Фото 24 Канал

Взрывы были очень мощными. Первый удар россияне нанесли по отелю Kharkiv Palace. В момент атаки там находились люди.

Трудно комментировать случившееся. Я видел взрывы. Относительно прилета по жилому дому – это центральная часть города. К счастью, погибших нет, но 14 человек получили травмы разной степени тяжести, 5 – госпитализировали,

– сказал мэр Харькова Игорь Терехов.

Враг прицельно бьет по мирным жителям. Из-за атаки люди посреди ночи были вынуждены бежать из домов вместе с детьми и домашними питомцами. Местные рассказывают о разрушениях в их домах, выбитых окнах, дверях и даже стенах.

"Удар был "слепой", то есть без прицеливания на объекты Сил обороны, потому что били только по жилому фонду, в частности есть попадание в жилой дом и гостиницу в центре города", – добавил руководитель полиции области Владимир Тимошко.

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