Россия уже атаковала Харьков вечером 30 декабря – возможно, С-300. Тогда были ранены 16 человек.
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Что известно о новой атаке по Харькову
Харьков под атакой "Шахедов". Уже было несколько прилетов в центре города. Работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших уточняется,
– написал мэр в 01:19.
В 00:58 корреспонденты "Суспильного" услышали первый взрыв в городе. В течение 15 минут в городе раздалось 5 взрывов, возник пожар.
Воздушные силы предупредили о движении ударных дронов на Харьков в 00:54. По состоянию на 01:15 там отметили, что БпЛА двигаются пригородом Харькова в направлении города. То есть угроза для Харькова остается.
Куда попали россияне в Харькове ночью 31 декабря
Корреспонденты "Суспильного" сообщили, что в центре Харькова пылает крыша двухэтажного нежилого здания.
В 01:41 Игорь Терехов детализировал, куда именно попал враг.
"Есть попадания в несколько жилых домов в центре города. Там пожары. На месте уже работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших сейчас уточняется. Вся необходимая помощь жителям этих домов будет предоставлена", – написал он.
Начальник Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко в 01:56 рассказал "Суспильному" о двух попаданиях российских беспилотников в центре города.
По его словам, один из дронов попал в жилое здание, еще один – в здание социальной инфраструктуры. Пока нет информации о погибших и раненых. Известно, что над городом было сбито еще несколько беспилотников. Точное количество установят впоследствии.
Во время ракетной атаки 30 декабря Россия ударила по гостинице и жилому дому
- К счастью, пока идет речь только о раненых. Одна женщина в тяжелом состоянии. Фото, которые обнародовали правоохранители, страшные – видны окровавленные люди, которым помогают спасатели и полицейские.
- Во время атаки пострадали также двое подростков и британский журналист. Враг обстрелял гостиницу, где часто останавливались иностранные журналисты. Следует сказать, что оккупанты поступают так не впервые.
- Кроме жилого дома и гостиницы, поврежден и детский сад. Вообще во время атаки россияне били исключительно по жилищному фонду.