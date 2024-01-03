Раніше російські пропагандисти активно поширювали фейкову інформацію про те, що Збройні Сили України нібито завдали удару по Петропавлівці Воронезької області у Росії. Згодом місцевий очільник підтвердив, що у місті впала саме російська ракета.
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Російська ракета влетіла у дитячу кімнату
У Бєлгороді місцеві жителі почали публікувати відео, на яких видно влучання російської ракети. Одна із мешканок, по будинку якої відпрацювала ППО, оприлюднила ролик.
На відео видно, що снаряд, який влетів через дах приміщення, був випущений, ймовірно, із російського зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир". За попередньою інформацією, саме ним ЗС Росії намагалися відбити повітряну атаку.
Таке відео оприлюднили в одному із місцевих телеграм-каналів. Втім, пізніше його було видалено, залишивши фото, які демонструють лише наслідки влучання.
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Вибухи у Бєлгороді: останні новини
- Ввечері 2 січня у Бєлгороді вчетверте за добу оголошували повітряну тривогу у зв'язку з ракетною небезпекою. Згодом у місті пролунала серія гучних вибухів, внаслідок яких в автомобілів почала вмикатися сирена. Небо в цей час освічували яскраві спалахи. Згодом влада Бєлгорода повідомила про нібито "збиття" 9 повітряних цілей на підльоті до міста. За словами губернатора – без жертв.
- Зранку 3 січня у Бєлгороді знову лунав сигнал повітряної тривоги. Її оголошували двічі через нібито "ракетну небезпеку". Близько о 04:30 в місті почали лунати вибухи. Місцеві жителі заявили, що звуки були схожі на роботу російської ППО. Згодом губернатор Бєлгорода В'ячеслав Гладков заявив, що буцімто на підльоті до міста "було збито кілька повітряних цілей". Наступну тривогу оголосили приблизно о 05:40. Гладков почав закликати росіян ховатися у безпечних місцях і не підходити до вікон.