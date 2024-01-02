Российские пропагандисты начали распространять фейковую информацию о том, что Вооруженные Силы Украины якобы нанесли удар по одному из сел Воронежской области в России. Впоследствии местный руководитель подтвердил, что в Петропавловке упала российская ракета.

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Кремлевские пропагандисты обвинили Украину

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В частности, российская пропагандистка Ольга Скабеева опозорилась, написав на своей странице в соцсетях о террористической атаке украинских Сил обороны на село Петропавловка в России.

ВСУ совершили террористическую атаку на Воронежскую область,

– цинично заявила Скабеева.

После того, как выяснилось, что попадание произошло в результате действий российских военных, Скабеева быстро удалила свое абсурдное сообщение. В то же время, информацию об ударе российских военных по своей же территории она сообщать не захотела.

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