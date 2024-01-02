Российские пропагандисты начали распространять фейковую информацию о том, что Вооруженные Силы Украины якобы нанесли удар по одному из сел Воронежской области в России. Впоследствии местный руководитель подтвердил, что в Петропавловке упала российская ракета.
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Кремлевские пропагандисты обвинили Украину
В частности, российская пропагандистка Ольга Скабеева опозорилась, написав на своей странице в соцсетях о террористической атаке украинских Сил обороны на село Петропавловка в России.
ВСУ совершили террористическую атаку на Воронежскую область,
– цинично заявила Скабеева.
После того, как выяснилось, что попадание произошло в результате действий российских военных, Скабеева быстро удалила свое абсурдное сообщение. В то же время, информацию об ударе российских военных по своей же территории она сообщать не захотела.
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Взрывы в Воронежской области: что известно
- 2 января во время массированной ракетной атаки России по территории Украины оккупанты "оплошали" и нанесли удар по селу Петропавловка Воронежской области. Россияне начали массово распространять сетью видео, на которых продемонстрированы уничтоженные улицы. Российские телеграм-каналы написали, что это произошло около 8:38. Три дома "остались без всего".
- В то же время местные власти сообщили, что "сегодня зафиксировано аварийное схождение нашего боеприпаса в Острогожском районе". Губернатор Воронежской области утвердил, что прошло без пострадавших, но семь домовладений разрушены – повреждены остекление и кровля, а также несущие конструкции.
- Российское минобороны написало о том, что "схождение боеприпаса" произошло во время пролета самолета. Обстоятельства вроде бы расследуют. Россияне жаловались, что улицы фактически нет, "все сгорело, разнесло". Видна большая воронка.