Місцеві жителі скаржаться на вибухи в мережі. Над містом здійнявся дим. Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал.

До речі Мабуть, зовсім не гучно та безпечно: Бєлгород – одне з найкомфортніших міст Росії

Що відомо про вибухи в Бєлгороді сьогодні

Росіянам знову "тривожно". Громадяни країни-агресора ридають й істерять через чергову "бавовну" в Бєлгороді. Втім, влада запевняє, що "потужно" відпрацювала "Пе-Ве-О". Буцімто "збили" аж 10 повітряних цілей на підльоті до міста. Постраждалих нібито "немає".

Відпрацювала російська "Пе-Ве-О": дивіться відео (обережно, ненормативна лексика, 18+)

Водночас Гладков заявив про пошкодження 12 багатоквартирних будинків. Зокрема, у 18 квартирах вибито вікна. Окрім того, посічено фасад та вибито вікна в одному з корпусів дитячої поліклініки №4, пошкоджено покрівлю спортивного комплексу "Промінь" та пошкоджено фасад будівлі комерційного підприємства.

У Бєлгороді прогриміли вибухи / Фото з мережі

У селищі Дубове повністю згорів один приватний будинок. Ще у 4 багатоквартирних будинках посічені фасади, вибиті вікна у 21 квартирі.

Наслідки роботи російської "Пе-Ве-О": дивіться відео

Також пробито покрівлю приватного домоволодіння. У Майському пошкоджено покрівлю приватного будинку. У Микільському – посічені покрівлі двох. У селі Таврове пробито покрівлю та вибито вікна в одному.

А поки окупанти вихваляють свою криворуку "Пе-Ве-О", у мережі вже з'явилися відео з наслідками вибухів. Над Бєлгородом здійнявся дим.

"Саш! Ой! Все в диму! Боже", –

– жаліється росіянка.

Росіянка скаржиться на вибухи: дивіться відео

Традиційно окупанти намагаються звинуватити в атаці Україну. Однак, вибухи лунали саме в той час, як ворог бив по нашій державі ракетами.

Що не так з заявами загарбників