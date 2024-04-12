Так, за останні 10 годин рівень води в Уралі піднявся на 40 сантиметрів. Наразі він становить 1143 сантиметрів, що на понад 2 метри більше за критичну межу.
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Жителів Оренбурга терміново евакуюють
Мер міста Сергій Салмін закликав до евакуації мешканців ЖК Гранд-парк, селищ імені Куйбишева та Сонячного, 23-го та 24-го мікрорайонів, вулиць Уральська, Донгузька, районів Авіамістечко та Овчинне містечко.
Порятунок людей відбувається під звуки сирени. Міський голова у своєму телеграм-каналі пояснив, що це не навчальна тривога, а масова евакуація через вкрай небезпечну повеневу ситуацію.
В Оренбурзі гудить сирена: відео соцмережі
Візьміть із собою документи, ліки, речі першої необхідності та негайно покиньте вдома. Становище критичне, не гайте часу!,
– звернувся Салмін до оренбурців.
Тим часом російське мнс надсилає жителям Оренбурга повідомлення із попередженням / Фото росЗМІ
Станом на ранок 12 квітня в Оренбурзі підтоплено 4963 присадибні ділянки та 2687 домоволодінь. Лише за останню добу затопило 995 ділянок та 361 будинок.
Що відбувається в Оренбурзі, який поступово поглинає вода: відео соцмережі
Вода тече коридорами будинків: відео соцмережі
Як паводок нищить російське місто: відео соцмережі
Аномальна повінь у Росії: що відомо
- Все почалося 5 квітня, коли на річці Урал у районі міста Орськ Оренбурзької області прорвало дамбу. Вода почала поступово затоплювати домоволодіння. Під водою опинилися тисячі приватних будинків.
- Жителі Орська вийшли на мітинги. А директор компанії, яка будувала дамбу, звинуватив у трагедії гризунів.
- Незабаром повінь дійшла до Оренбурга, саме тут рівень води сягнув найвищої позначки.
- Варто зазначити, що паводок трапився не лише в Оренбурзькій області. Річка Том теж вийшла з берегів і затопила кілька населених пунктів Томської та Кемеровської областей.