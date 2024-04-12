Так, за останні 10 годин рівень води в Уралі піднявся на 40 сантиметрів. Наразі він становить 1143 сантиметрів, що на понад 2 метри більше за критичну межу.

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Жителів Оренбурга терміново евакуюють

Мер міста Сергій Салмін закликав до евакуації мешканців ЖК Гранд-парк, селищ імені Куйбишева та Сонячного, 23-го та 24-го мікрорайонів, вулиць Уральська, Донгузька, районів Авіамістечко та Овчинне містечко.

Порятунок людей відбувається під звуки сирени. Міський голова у своєму телеграм-каналі пояснив, що це не навчальна тривога, а масова евакуація через вкрай небезпечну повеневу ситуацію.

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Візьміть із собою документи, ліки, речі першої необхідності та негайно покиньте вдома. Становище критичне, не гайте часу!,

– звернувся Салмін до оренбурців.

Тим часом російське мнс надсилає жителям Оренбурга повідомлення із попередженням / Фото росЗМІ

Станом на ранок 12 квітня в Оренбурзі підтоплено 4963 присадибні ділянки та 2687 домоволодінь. Лише за останню добу затопило 995 ділянок та 361 будинок.

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