13 апреля стало известно, что скоро затопит еще один российский город в Сибири – Курган. Вода движется со скоростью 15–20 километров в сутки, до Кургана остается всего 50 километров. Там уже звучат сирены.
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Что происходит в Нальчике
После ливней и града часть улиц ушла под воду. В городе объявили режим повышенной готовности, остановили футбольный матч "Спартак-Нальчик" и "Севастополь".
Град парализовал Нальчик: смотрите видео
В ролике хорошо заметно, что град не утихает и очень быстро укрывает землю, как будто зимой. Осадки большие и плотные, через стену града плохо видно машины.
Нальчик затопило: смотрите видео
В Нальчике есть одноименная река, поэтому многие опасались, что она выйдет из берегов. Власти уверяют, что уровень воды в реке Нальчик находится в пределах нормы на фоне осадков, а коммунальщики готовы.
Последствия ливня в Нальчике 13 апреля 2024: смотрите видео
Жители Нальчика комментируют события:
- Вот такая ужасная картина: в Нальчике сейчас лежит град, как слой снега, по улицам города текут буйные реки... Как будто апокалипсис.
- Машины вообще не могут проехать, разве что на лодке добираться. Бедные...
Впрочем, дожди 13 апреля – еще не конец. На все воскресенье 14 апреля в Нальчике прогнозируют дожди.
Прогноз погоды в Нальчике на завтра, 14 апреля 2024 года / Скриншот 24 Канала
Правда, карта осадков показывает, что дожди пройдут в соседних городах.
Карта осадков в Нальчике на 13 апреля 2024 года / Скриншот 24 Канала
Затопление Нальчика не связано с затоплениями сибирских городов, где прорвало дамбу. Нальчик на Кавказе, ближе к границе с Грузией. Что интересно, неподалеку расположен аэродром Моздок. Оттуда взлетают МиГ-31, из-за которых по всей Украине объявляют длительные воздушные тревоги.
Где город Нальчик в России: показываем на карте
Россию затапливает: коротко о главном
- 5 апреля прорвало дамбу в Орске. Это самое большое наводнение с 1942 года, вода достигла почти 10 метров. Людей эвакуировали, в домах хозяйничали мародеры. Впоследствии произошел еще один прорыв дамбы.
- Невероятно, но компания, которая возводила дамбу, объяснила, что сооружение прогрызли мыши. А Путин ни разу не обращался к пострадавшим горожанам.
- Также затопило Оренбург. Три тысячи домов уже ушли под воду, в частности целый коттеджный городок.
- В городе Курган, который в очереди на подтопление, есть "Курганмашзавод" – единственное предприятие в России, которое производит бронированные машины пехоты.