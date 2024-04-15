Жители Оренбурга обратились к Путину, потому что им негде жить после наводнения. Но он не спешит отвечать.
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Из Орска в ОАЭ
Расследователи из Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Навального выяснили, что Николай Козупица, сын мэра Орска, живет в Дубае. Он приобрел квартиру площадью более 90 квадратных метров в элитном комплексе Binghatti Nova с бассейном и тренажерным залом за месяц до наводнения – в марте. За нее выложил 353,6 тысячи долларов.
Интересно, что Николай Козупица уехал из России сразу после того, как в стране объявили частичную мобилизацию. Это была осень 2022 года. Некоторое время он жил на вилле в Саудовской Аравии и даже имел там вид на жительство.
Наталья Козупица, его жена, вела телеграм-канал. В нем писала о дорогих покупках и отъезде из России. Она утверждала, что решение о переезде приняли "не на эмоциях от объявления мобилизации, а по стечению обстоятельств за несколько дней до". Но когда расследователи обнародовали свой разоблачительный ролик, телеграм-канал закрыли.
Не известно, где сейчас работает Николай Козупица. До 2023 года он был якобы одним из основателей частного охранного предприятия "Вымпел". Генеральным директором "Вымпела" ранее был Василий Козупица – его отец.
ФБК призывает к отставке Василия Козупицы
Расследователи говорят: за несколько дней до прорыва дамбы мэр Орска уверял, что все хорошо, поэтому люди не смогли подготовиться к эвакуации. Теперь им отказываются платить нормальные компенсации, а их протесты разгоняют.
В городе мало питьевой воды, а цены на нее подскочили. Жители сидят без света и газа, вынуждены передвигаться на лодках и защищать дома от мародеров.
Представители ФБК говорят: жителей Орска продали и предали в обмен на богатую жизнь очередного чиновничьего сынка. Василию Козупице нет дела до жизни людей, ведь с Орском его связывает только карьера. После отставки он, очевидно, поедет к сыну, а до тех пор будет уверять, что не способствовал его переезду. И таких Василиев в России тысячи.
Россию затапливает
- Ситуация критическая в Томске: там за одну ночь уровень воды поднялся на полтора метра. В городе размыло насыпную дамбу. Также вода смыла земляной вал, который должен был защитить одну из деревень.
- В Нальчике не было прорыва дамбы. Этот город вообще в другом регионе, но его также затопило. Это произошло после ливня с градом.
- Все эти события демонстрируют ужасное состояние жилищно-коммунального хозяйства в России. Что неудивительно, ведь деньги идут в карманы чиновников и на войну против Украины.