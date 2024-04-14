Так, в сети появился ролик. На нем можно увидеть маленького жителя Оренбурга. Он обращается к российскому президенту, чтобы последний помог его семье.

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Говорит, негде жить

Мой папа на войне, мой дом затопило, нам с мамой и сестренкой негде жить, помогите, пожалуйста,

– слезно говорит малыш.

Ролик очень короткий. И после слезливого выступления маленького россиянина нам показывают Оренбург во всей красе. Дома стоят в воде и она, как можно увидеть, не слишком спешит отступать.

Малый россиянин жалуется Путину на большую воду в Оренбурге: смотрите видео

Почему Путин не посещает города, которые накрыла вода

Большая вода и не думает отступать. Она уже прибыла в шесть областей России и даже начала затапливать Казахстан. Постепенно вода ринется к многоэтажкам, а жителей приходится эвакуировать.

Владимир Путин тем временем игнорирует эту проблему. Он ни разу еще не обратился к жителям. Единственное, что он смог сделать, – собрать видеоконференцию. Во время нее косвенно обсудил проблему.

А все потому, что кремлевский диктатор сосредоточен на другом. Это подчеркнул российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, беды народа Путина отнюдь не интересуют.

Как говорит Яковенко, когда россияне уходят под воду, Владимир Путин волнуется из-за совсем других вещей. К примеру:

он вместе с главой Росрыболовства Ильей Шестаковым обсуждает разрешение на любительский вылов в некоторых регионах Волги чечуги, но с определенными ограничениями по срокам вылова и орудиями осуществления этого;

а еще он рассматривает возможность частично открыть промышленный вылов осетровых в акватории Азовского моря;

а еще он предлагает властям в регионах позаимствовать опыт предприятия "Уралвагонзавод" по проведению конкурса "А ну-ка, девушки!", который был безумно популярным в СССР; тогда участницы соревновались за звание лучшей в профессии во множестве конкурсов различной направленности.

Это более существенные решения. Подумаешь, несколько областей затонуло. У Путина свои приоритеты, как известно,

– подчеркнул Игорь Яковенко.

Как бы там ни было, Оренбург и другие регионы страдают от большой воды. А Владимир Путин как не собирался коммуницировать с россиянами, так и не планирует это делать. И не поспособствуют этому слезливые видосики.