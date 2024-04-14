Так, у мережі з'явився ролик. На ньому можна побачити маленького мешканця Оренбурга. Він звертається до російського президента, щоб останній допоміг його родині.

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Каже, не має де жити

Мій тато на війні, мій дім затопило, нам з мамою і сестричкою ніде жити, допоможіть, будь ласка,

– слізливо каже малий.

Ролик надзвичайно короткий. І після слізливого виступу маленького росіянина нам показують Оренбург у всій красі. Будинки стоять у воді і вона, як можна побачити, не надто поспішає відступати.

Малий росіянин скаржиться Путіну на велику воду в Оренбурзі: дивіться відео

Чому Путін не відвідує міста, які накрила вода

Велика вода і не думає відступати. Вона вже прибула до шести областей Росії та навіть почала затоплювати Казахстан. Поступово вода рине до багатоповерхівок, а мешканців доводиться евакуйовувати.

Владімір Путін тим часом ігнорує цю проблему. Він жодного разу ще не звернувся до мешканців. Єдине, що він спромігся зробити, – зібрати відеоконференцію. Під час неї опосередковано обговорив проблему.

А все тому, що кремлівський диктатор зосереджений на іншому. На цьому наголосив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, біди народу Путіна аж ніяк не цікавлять.

Як каже Яковенко, коли росіяни йдуть під воду, Владімір Путін хвилюється через зовсім інші речі. До прикладу:

він разом з головою Росриболовлі Іллею Шестаковим обговорює дозвіл на любительський вилов у деяких регіонах Волги чечуги, але з певними обмеженнями за термінами вилову та знаряддями здійснення цього;

а ще він розглядає можливість частково відкрити промисловий вилов осетрових в акваторії Азовського моря;

а ще він пропонує владі у регіонах запозичити досвід підприємства "Уралвагонзавод" щодо проведення конкурсу "А ну-ка, девушки!", який був шалено популярним у СРСР; тоді учасниці змагалися за звання найкращої у професії у безлічі конкурсів різної спрямованості.

Це більш істотні рішення. Подумаєш, декілька областей затонуло. У Путіна свої пріоритети, як відомо,

– наголосив Ігор Яковенко.

Хай там як, Оренбург та інші регіони потерпають від великої води. А Владімір Путін як не збирався комунікувати з росіянами, так і не планує це робити. І не посприяють цьому слізливі відосики.