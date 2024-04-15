У Томську ситуація близька до критичної, крім того, є ризики затоплення для Новосибірської області. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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У низці міст Росії критична ситуація із затопленням

За даними російських пропагандистів, рівень води в річці Тобол у Кургані піднявся до 631 сантиметра, що означає значне зростання на 1,4 метра за одну ніч. Місто Оренбург залишається підтопленим, водночас серед росіян зростає занепокоєння щодо потенційного затоплення населених пунктів у Новосибірській області.

Місцева російська влада наголосила, що рівень води в Кургані, як очікується, перевищить небезпечний рівень, що призведе до підтоплення прибережних районів з 15 по 18 квітня. Земляний вал, побудований біля села Лагерне для захисту від води, був змитий. Крім того, за повідомленням МНС Росії, від повені постраждали 880 житлових будинків і присадибних ділянок у регіоні.

Росія продовжує затоплювати після прориву дамби в Орську / Фото з російських телеграм-каналів

Крім того, рівень води в річці Томь біля Лагерного саду в Томську піднявся на 99 сантиметрів за одну ніч, досягнувши 860 сантиметрів. Таким чином до критичного рівня залишилося всього 30 сантиметрів.

Очікується, що рівень води продовжить зростати найближчими днями, тому влада оголосила штормове попередження в регіоні. Як запобіжний захід, понад 80 осіб було евакуйовано з сіл, розташованих поблизу Томська.

Також у Томську розмило насипну дамбу біля Комунального мосту. Тим часом число затоплених будинків під Томськом зросло до 138. У регіоні затоплено 93 присадибні ділянки.

У Томську змило насипну дамбу: дивіться відео

В Оренбурзькій області місцева влада повідомила, що 10 656 присадибних ділянок і 5 503 домогосподарства, включаючи 55 багатоквартирних будинків, все ще залишаються підтопленими.

У селі Чаузово Топчихинського району Алтайського краю паводковими водами змило єдиний міст. Крім того, голова МНС у Новосибірській області попередив про потенційну загрозу повені на річках Іня, Берда, Тара і Тартас.

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Зверніть увагу! У російському місті Орськ 5 квітня стався прорив дамби, через що місто майже повністю пішло під воду, були підтоплення і в низці інших міст. Крім того, у низці регіонів пройшли сильні зливи, що також збільшило наслідки від паводків у країні-агресорці.