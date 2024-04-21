Це 24 Каналу прокоментував колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, зауваживши, що в США є лише 6 мільярдів доларів заморожених грошей Росії. У Європі – понад 200. Зазначимо, що за таке рішення конгресмени проголосували ввечері 20 квітня.

Дивіться також Випуск боргових зобов'язань під активи Росії має юридичні ризики

"Ці 6 мільярдів для них насправді є дуже великою проблемою. І те, як вони почали кричати, насправді довело наскільки серйозна для них є ця проблема", – наголосив Жирнов.

Росіяни намагаються видати це за буцімто "помилку Заходу". Мовляв, як він "наважився доторкнутися до їхньої приватної власності".

Це ті люди, які висловлюють думку країни, у якій приватної власності взагалі не існує. При Путіні немає жодної приватної власності. Будь-яку людину можна позбавити у будь-який момент будь-якої власності, адже там немає судів, немає захисту жодного,

– сказав колишній співробітник КДБ.

Так російські олігархи зрозуміли, що їхнє майно – це не їхня власність. Їм просто віддали певну частину "для управління". Натомість "своїм" усе вважає Владімір Путін. Так, наприклад, диктатор у 2023-му році заявляв, що власник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин, який загинув в авіакатастрофі, буцімто не має жодних мільярдів. Мовляв, ті гроші, на які ПВК існувала усі ці роки, – нібито з бюджету Росії.

"Тобто "я, Путін, платив ці гроші, а Пригожин не був власником. Він був просто розпорядником цих грошей". Тому для них це дуже боляче", – зазначив Сергій Жирнов.

Пропаганда не спрацювала

Росіяни сподівалися, що Сполучені Штати Америки буцімто "злякалися". Країна-агресорка сподівалася на те, що російська пропаганда спрацювала. Адже, наприклад, в іноземних ЗМІ були різні публікації щодо цього.

Наприклад, директор Європейського центрального банку заявляв про те, що "треба дуже обережно підходити до конфіскації заморожених російських активів". До того ж у медіа були замовні статті про те, що нібито "у разі конфіскації – усе буде дуже погано".

"Ті люди, які говорять, що економічні санкції не працюють – вони не мають рацію. Та істерика, яку влаштували росіяни щодо цих конфіскацій, доводить якраз зворотне", – наголосив колишній співробітник КДБ.

Для чого використають заморожені російські активи