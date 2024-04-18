Що заявив премʼєр

У цьому ключі, Денис Шмигаль зазначив, що уряд наполягає на використанні активів Росії для посилення та відновлення України. Прем’єр також повідомив, що обговорив важливість їх конфіскації та спрямування на потреби України з директоркою Міжнародного валютного фонду – Крісталіною Георгієвою.

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Денис Шмигаль Премʼєр-міністр України В умовах обмеженості ресурсів зосередимося на невідкладних потребах, таких як ремонт енергетичної та критичної інфраструктури.

Водночас він підкреслив, що Україна вдячна США за лідерство в консультаціях із країнами G7 щодо конфіскації заморожених російських активів.

Від початку повномасштабної війни США взяли на себе зобов’язань на майже 45 мільярдів доларів у сфері оборони. Ми отримали 55 пакетів військової підтримки. Близько 22,9 мільярда доларів грантів. Надзвичайно це цінуємо,

– додав Шмигаль.

Що відомо про заморожені російські активи