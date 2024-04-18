Що заявив премʼєр
У цьому ключі, Денис Шмигаль зазначив, що уряд наполягає на використанні активів Росії для посилення та відновлення України. Прем’єр також повідомив, що обговорив важливість їх конфіскації та спрямування на потреби України з директоркою Міжнародного валютного фонду – Крісталіною Георгієвою.
Читайте також: У Канаді готують багаторічний план військової допомоги Україні: скільки грошей нададуть
В умовах обмеженості ресурсів зосередимося на невідкладних потребах, таких як ремонт енергетичної та критичної інфраструктури.
Водночас він підкреслив, що Україна вдячна США за лідерство в консультаціях із країнами G7 щодо конфіскації заморожених російських активів.
Від початку повномасштабної війни США взяли на себе зобов’язань на майже 45 мільярдів доларів у сфері оборони. Ми отримали 55 пакетів військової підтримки. Близько 22,9 мільярда доларів грантів. Надзвичайно це цінуємо,
– додав Шмигаль.
Що відомо про заморожені російські активи
- Україна може претендувати за морожені російські активи, які перебувають у різних країнах світу. Загальний обсяг становить 280 мільярдів доларів, з них у Європі – 210 мільярдів доларів, у США – від 5 до 8 мільярдів доларів, а в Японії – приблизно 34 мільярдів доларів.
- Єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс оголосив про активне обговорення в ЄС можливості передачі Україні заморожених російських активів, щоб покрити шкоду, завдану військовими діями Росії.
- Водночас деякі представники ЄС вважають, що Україна нині має отримувати саме прибуток від заморожених російських активів. Про передання основної суми поки що не йдеться.